سياسة
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حماس تستنكر حديث واشنطن عن وقف إطلاق النار وإسرائيل تواصل الإبادة في غزة
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق اليوم الأربعاء، حديث الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن عن مبادرات لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ارتكاب عمليات إبادة في القطاع.
حماس تستنكر حديث واشنطن عن وقف إطلاق النار وإسرائيل تواصل الإبادة في غزة
الاحتلال يواصل القصف في غزة وحماس تستنكر حديث واشنطن عن مبادرات وقف إطلاق النار / صورة: AFP
9 أكتوبر 2024

وقال الرشق في بيان: "في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن عن مبادرات لوقف الحرب على غزة، تتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في كل مناطق القطاع، في تبادل للأدوار، فهم شركاء في حرب الإبادة".

وأوضح أن "العدوان الصهيوني على مخيم جباليا أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين"، مشيراً إلى أن "العدو الإرهابي يرتكب المجازر ضد أهلنا في محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد".

وأكّد الرشق أهمية تكثيف حملات التضامن والضغط من الشعوب وأحرار العالم، واصفاً ذلك بأنه "ضرورة لكبح جماح الاحتلال النازي وحماية الشعب الفلسطيني وأهالي غزة".

ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح تلو آخر لإنهاء الإبادة في غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، كان وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الموساد دافيد برنياع، حذّرا في وقت سابق من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وتشمل هذه الشروط "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب قبل القبول بأي اتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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