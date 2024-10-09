سياسة
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بدء إجلاء المواطنين الأتراك من لبنان بحراً
أعلنت سفارة تركيا في بيروت اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء المواطنين الأتراك الراغبين في مغادرة لبنان بحراً.
بدء إجلاء المواطنين الأتراك من لبنان بحراً
بدء إجلاء المواطنين الأتراك من لبنان بحراً / صورة: AA
9 أكتوبر 2024

وأصدرت سفارة تركيا في بيروت بياناً على حسابها على منصة إكس قالت فيه: "لقد بدأت عمليات إجلاء مواطنينا الراغبين في مغادرة لبنان عن طريق البحر".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه تجري التحضيرات لتنظيم عدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مدفوعة التكاليف من المواطنين الراغبين في الإجلاء جوّاً، على مسارَي بيروت-مطار إسطنبول وبيروت-مطار تشوكوروفا".

وأوضحت السفارة أنه "يمكن لمواطنينا الراغبين في العودة إلى بلادنا عن طريق الجو تقديم طلباتهم المبدئية من خلال الاتصال برقم .29 29 0090312292 مركز الاتصال القنصلي الذي يعمل على مدار الساعة".

وأشارت السفارة إلى أنه "سيُبلَغ المواطنون المسجلون تفاصيل موعد ومسار الرحلات الجوية في وقت لاحق". ومن المقرر اليوم إجلاء نحو 1900 شخص من لبنان بحراً إلى تركيا على متن سفينتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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