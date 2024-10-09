وقالت الجزيرة على تليغرام: "إصابة مصور الجزيرة الزميل فادي الوحيدي برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة"، فيما كتب مراسلها أنس الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي: "إطلاق النار على طاقم الجزيرة وإصابة مصورها فادي الوحيدي بطلق ناري في الرقبة في أثناء التغطية".

وفي وقت سابق استهدفت طائرة إسرا ئيلية طاقم قناة "الأقصى" (محلية فلسطينية) في أثناء تغطيته الأحداث في جباليا، ما أسفر عن مقتل مصورها محمد الطناني وإصابة مراسلها تامر لبد.

ولليوم الرابع يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على شمال قطاع غزة أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، ما زالت جثامين بعضهم تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع، فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.

وتتركز الهجمات الإسرائيلية التي تحاول إفراغ شمال القطاع من سكانه، في منطقتَي بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة، بخاصة مخيم جباليا للاجئين.

والأحد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع، منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والاثنين أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوباً، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه "خداعاً وكذباً".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفَت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.