والاتصال، الذي جرى في فترة الصباح بتوقيت الولايات المتحدة، أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ أغسطس/آب الماضي.

ويتزامن الاتصال مع تصعيد حادّ في الصراع بين إسرائيل من جهة وإيران وجماعة حزب الله من جهة أخرى، دون أي بادرة على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب، اتصالاً هاتفياً بنتنياهو، "هنأه فيه على العمليات الحازمة القوية التي نفّذتها إسرائيل ضد حزب الله"، وفق بيان صادر مساء الأربعاء عن مكتب نتنياهو.

ووفق البيان، "أجرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بمبادرة منه، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء نتنياهو قبل نحو أسبوع، وهنأه على العمليات الحازمة والقوية التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله"، وشارك في المحادثة السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام.

يأتي الاتصال بين ترمب ونتنياهو قبل أقل من شهر على الانتخابات الأمريكية، وسط مخاوف في البيت الأبيض من أن نتنياهو يفضل ترمب على المرشحة الديمقراطية النائبة الحالية للرئيس كامالا هاريس، وقد يتدخل في الانتخابات، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد قبل أيام، سُئل الرئيس بايدن عن مخاوفه بشأن تدخُّل نتنياهو المحتمَل، فردّ بالقول: "لم يساعد أي رئيس إسرائيل أكثر مني. على نتنياهو أن يتذكر ذلك. لا أعرف ما إذا كان يحاول التأثير في الانتخابات (5 نوفمبر/تشرين الأول المقبل)".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بقطاع غزة خلّفَت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.