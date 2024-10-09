وجرى تحضير المساعدات بتنسيق من وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين، إذ أوصلتها سفينتيا"تي جي غي سنجقدار"، و"تي جي غي بيرقدار" التابعتان لقيادة القوات البحرية.

وقال السفير التركي لدى لبنان علي باريش أولوصوي في كلمة خلال مراسم استقبال السفينتين في ميناء بيروت، إنهم اجتمعوا اليوم لاستقبال المساعدات التي أرسلتها تركيا إلى "الشعب اللبناني الشقيق والصديق".

وأكد أولوصوي أن لبنان يمرّ بأوقات عصيبة للغاية في الآونة الأخيرة إثر العدوان الإسرائيلي، موضحاً أن تركيا تنفّذ اليوم عملية مزدوجة الغرض، لمساعدة الأشقاء اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية من جهة، وإجلاء المواطنين الأتراك من جهة أخرى.

ولفت إلى أن بلاده تبرعت بـ300 طنّ من المساعدات الإنسانية للحكومة اللبنانية في إطار هذه العملية التي جرَت بتنسيق من وزارة خارجية الجمهورية التركية وبمساهمة عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.

وكشف السفير التركي أن المساعدات الإنسانية تشمل موادّ الإيواء مثل "الخيام والأسرّة والبطانيات التي يحتاج إليها اللبنانيون بشدة هذه الأيام، بالإضافة إلى الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة".

كما شدّد أولوصوي على وقوف تركيا الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن بلاده أرسلت أيضاً مؤخراً 30 طن مساعدات طبية وأدوية إلى لبنان بواسطة سفينة شحن عسكرية.