سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير خارجية تركيا: خطر انتشار الحرب الروسية-الأوكرانية أعلى من أي وقت مضى
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن خطر انتشار الحرب الروسية-الأوكرانية أعلى من أي وقت مضى، وإنه لا يمكن تجاهل خطر استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الحرب.
وزير خارجية تركيا: خطر انتشار الحرب الروسية-الأوكرانية أعلى من أي وقت مضى
وزير الخارجية هاكان فيدان خلال قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا التي عقدت في دوبروفنيك، كرواتيا / صورة: AA
9 أكتوبر 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان الأربعاء خلال مشاركته في قمة أوكرانيا-دول جنوب شرق أوروبا التي احتضنتها مدينة دوبروفنيك الكرواتية، نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير فيدان أكد مجدداً في كلمته دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، مشيراً إلى أن بلاده تواصل منذ البداية بكل حزم مبادراتها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضح فيدان أن تركيا استضافت محادثات جمعت الطرفين المتحاربين، روسيا وأوكرانيا، وأشرفت على تسيير مبادرة الحبوب في البحر الأسود، ولعبت دوراً في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.

وشدد على أن "خطر انتشار الحرب أصبح أعلى من أي وقت مضى، ولا يمكن تجاهل خطر استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الحرب"، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تعميق الاستقطاب على نطاق عالمي.

كما أشار إلى إمكانية إيجاد حل مستدام للأزمة من خلال إشراك جميع الأطراف في المفاوضات، بما في ذلك روسيا، وقال إن حماية الأمن الغذائي وحرية الملاحة ومناطق الطاقة النووية والبنية التحتية الحساسة يمكن أن تخفف من الدمار الناجم عن الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وفي مراسم أقيمت بإسطنبول يوم 22 يوليو/تموز 2022، وقّعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بهدف الحد من تأثير الحرب الأوكرانية-الروسية في أسعار المواد الغذائية العالمية، قبل أن يتوقف العمل بالاتفاق بسبب خلافات بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ودول غربية من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us