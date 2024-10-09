سياسة
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أنقرة: منشورات وزير الخارجية الإسرائيلي محاولة فاشلة لتغيير الأجندة
عبّرت أنقرة عن استيائها الشديد من منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استهدف فيه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
أنقرة: منشورات وزير الخارجية الإسرائيلي محاولة فاشلة لتغيير الأجندة
الخارجية التركية تعرب عن الاستياء الشديد من منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسيء للبلاد / صورة: TRT عربي
9 أكتوبر 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان مساء الأربعاء: "نحن ننتظر من وزير الخارجية الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه أمام العدالة لدوره في إبادة الفلسطينيين".

وشددت الوزارة على أن تركيا ستواصل الوقوف ضد سياسات إسرائيل الظالمة وتقديم أقوى أنواع الدعم للفلسطينيين.

وأشار البيان، إلى أن كاتس، نشر منشوراً افترائياً آخراً استهدف فيه تركيا والرئيس أردوغان، واعتبر هذا المنشور "محاولة فاشلة لتغيير الأجندة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" بمقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة أن أوهام إسرائيل بـ"الأرض الموعودة" ستمنى بهزيمة كبيرة، لافتاً إلى مرور سنة كاملة على ارتكاب إسرائيل مجازر "ضد إخواننا في غزة وفلسطين والآن ترتكب مجازرها في لبنان".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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