سياسة
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انتقدت "صمت الغرب".. موسكو: مقتل مصور الأناضول في هجوم إسرائيلي بغزة مأساة
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، صمت الغرب والمنظمات الدولية إزاء مقتل مصور وكالة الأناضول التركية حسن حمد، في هجوم إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ووصفت قتل الصحفيين بـ"مأساة غير مسبوقة".
انتقدت "صمت الغرب".. موسكو: مقتل مصور الأناضول في هجوم إسرائيلي بغزة مأساة
روسيا تنتقد صمت الغرب والمنظمات الدولية تجاه مقتل مصور وكالة الأناضول في هجوم إسرائيلي على غزة / صورة: AA
9 أكتوبر 2024

وردّت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو على سؤال لمراسل الأناضول قائلة: "هذه مأساة غير مسبوقة من حيث عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أثناء أدائهم واجباتهم المهنية في غزة".

ووصفت متحدثة الخارجية الروسية الوضع بأنه "كارثي" في ما يتعلق بضمان أمن الصحفيين في الشرق الأوسط والمناطق التي تتصاعد فيها الصراعات. وأشارت إلى أن "الناس يموتون كل يوم في الشرق الأوسط".

واعتبرت زاخاروفا أن "استمرار هذه المشكلة أكثر من 75 عاماً سببه أن الغرب يغضّ الطرف عن الحلّ".

وأوضحت أن هذه المشكلة تتفاقم الآن "تحت راية الديمقراطية الغربية التي تريد جلب القيم الليبرالية القائمة على حرية التعبير وتعددية الأفكار إلى المنطقة".

وأردفت: "من ناحية أخرى، وبالنظر إلى الأسلحة الأمريكية التي وُفّرَت للمنطقة، فقد دُمرت حياة عديد من الصحفيين"، لافتة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على المنطقة على الرغم من دعوات وقف إطلاق النار واحتجاجات المجتمع الدولي.

وقالت إن "الوضع في الجانب اللبناني يُعَدّ أحد عناصر التدهور غير المسبوق في الشرق الأوسط. نحن نُدين بشدةٍ أي عمل قسري يهدف إلى تأجيج النار على مستوى المنطقة".

كما انتقدت زاخاروفا الهجوم الإسرائيلي على سوريا، واصفة تحول مثل هذه الهجمات إلى ممارسات روتينية في سوريا ولبنان وقطاع غزة بالأمر "المخزي". ودعت إسرائيل إلى احترام سيادة الدول والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

والأحد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175، عقب استشهاد المصور الصحفي حسن حمد، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة متواصلة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسقط أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

واعتباراً من 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعَت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغُّلاً برّياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسقطت حتى مساء الأربعاء 1323 قتيلاً و3698 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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