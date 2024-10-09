سياسة
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سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريفَي حمص وحماه وسماع دوي انفجار بدرعا
قال التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري إن "عدواناً إسرائيلياً استهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص"، فجر الخميس.
سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريفَي حمص وحماه وسماع دوي انفجار بدرعا
تشن إسرائيل بين الحين والآخر منذ عام 2011، هجمات في سوريا/ صورة: AFP
9 أكتوبر 2024

وأوضحت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن القصف استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية. وقالت الوكالة إن "معلومات أولية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء وأوقع أضراراً مادية".

وفي وقت لاحق قالت الوكالة إن "قصف إسرائيلي من جهة شمال لبنان استهدف مصنعاً لتجميع السيارات بريف حمص و نقطة عسكرية بريف حماه"، وأضافت: "إصابة 4 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية بحسياء بريف حمص".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام بنشوب حريق في بلدة معرين بريف حماه جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية، كما سمع دويّ انفجار في مدينة درعا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وكالة "سانا"، مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر منذ عام 2011، هجمات في سوريا ضد من تقول إنها "جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة للنظام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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