وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، أمس الأربعاء: "يواجه لبنان صراعاً وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية"، معربة عن "أملها في أن تكون إسرائيل الآن مستعدة لدعم الدعوات العديدة" لوقف التصعيد.

بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، إن لبنان يواجه "واحدة من أكثر الفترات دموية" في تاريخه الحديث، مشيراً إلى أن 600 ألف شخص نزحوا داخلياً، أكثر من 350 ألفاً منهم أطفال. وأضاف "حتى الحروب لها قواعد".

في السياق، قالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إنّ الرئيس جو بايدن شدّد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على "ضرورة التوصّل إلى حلّ دبلوماسي يتيح عودة السكان المدنيين (المستوطنين) في كل من شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى ديارهم".

كما اتفق الجانبان على "البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة، بشكل مباشر ومن خلال فرقهما من مستشاري الأمن القومي بشأن الردّ الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الإيراني".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الخميس: "سنواصل إجراء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية حول التوغلات البرية في لبنان، لأنني أعتقد أنّه من الواضح أنّه في لحظة ما سيتحوّل ما يفعلونه الآن إلى شيء مختلف، ستكون له آثار سياسية واضحة داخل لبنان، وكذلك تداعيات إنسانية على الشعب اللبناني".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويردّ حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

ووفق الأرقام الرسمية حتى مساء الثلاثاء، قتلت إسرائيل 2119 شخصاً وأصابت 10019 منذ بداية القصف المتبادل مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1301 قتيل و3618 جريحاً، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.