سياسة
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"لا شيء لنناقشه".. ترمب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس
أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب عن رفضه مناظرة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، استجابة لدعوة "فوكس نيوز".
"لا شيء لنناقشه".. ترمب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس
ترمب يصافح هاريس قبيل المناظرة الانتخابية التي جمعتهما في 10 سبتمبر/أيلول الماضي بفيلاديلفيا / صورة: AP
10 أكتوبر 2024

وكانت "فوكس نيوز" قد وجهت دعوة، أمس الأربعاء، للمرشحين المتنافسين لإجراء مناظرة ثانية في 24 أو 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معتبرة في بيان أنها "ستتيح فرصة لكل من المرشحين لتقديم ورقته الأخيرة".

وقال ترمب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لن تكون هناك جولة ثانية، لا يوجد شيء للمناقشة"، مضيفاً أن مثل هذه العملية ستكون "متأخرة جداً في الوقت الحالي".

وسبق لترمب أن رفض دعوة منافسته إلى مناظرة جديدة على شبكة CNN في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ورد خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة". وقال "بدأ التصويت"، في إشارة الى الاقتراع المبكر الذي انطلق آنذاك في ثلاث ولايات الجمعة، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

وكانت أول مناظرة جمعت المنافسين في 10 سبتمبر/أيلول الماضي, نظمتها شبكة ABC News الإخبارية الأمريكية في فيلاديلفيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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