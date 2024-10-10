واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينهم طفلة رضيعة لا تتجاوز 7 أشهر.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات، ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومحيط منطقة التوام والعطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومحيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة التوام شمالي قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرض البراوي مقابل بنك فلسطين بمنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن الاحتلال يفرض حصاراً مطبقاً على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل، ويمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية إلى شمال القطاع.

ويتعرض المدنيون بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، لعملية "إبادة وتطهير عرقي"، لليوم الخامس على التوالي، إذ يفرض الاحتلال حصاراً برياً، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري.

في غضون ذلك، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإتمام جريمة الإبادة الجماعية عبر استهداف القطاع الصحي وتدمير المستشفيات في محافظتي غزة والشمال.

فيما ناشد مدير مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، المجتمع الدولي إيقاف إسرائيل عن تنفيذ قرارها بإخلاء تلك المؤسسة الصحية بشكل كامل من المرضى والطواقم الطبية.

جاء ذلك في مقطع فيديو مسجل من قسم العناية المركزة، تكلم فيه أبو صفية عن الوضع في المستشفى بعد مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مشافي في المحافظة الشمالية في غزة بالإخلاء من المرضى والطواقم الطبية، بينها "كمال عدوان".

وقال مدير المستشفى في المقطع الذي نشرته وزارة الصحة عبر منصة تليغرام، إن لديهم "حالات صعبة للغاية من الأطفال المصابين بشظايا موجودة في جميع أنحاء جسمهم، وكلها حالات معتمدة على جهاز تنفس اصطناعي".

ومن داخل قسم العناية المركزة ناشد أبو صفية كل "المؤسسات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي بأن يُوقف الاحتلال (الإسرائيلي) عن تنفيذ قراراته بإخلاء كمال عدوان وإيقافه عن الخدمة".

واعتبر أبو صفية إيقاف مستشفى "كمال عدوان" عن الخدمة، "إيقافاً لحياة الأطفال المرضى به، والبالغ عددهم 8". وأردف: "نحن مهددون بأن يتوقف مشفانا عن العمل بسبب التهديد المتواصل بإخلائه وجراء عدم إدخال الوقود لشمال القطاع".

والثلاثاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن الجيش أنذر مستشفيات "كمال عدوان والإندونيسي والعودة" شمال قطاع غزة بالإخلاء من الطواقم الطبية والمرضى، موضحة أن الجيش هدد بـ"القتل والتدمير والاعتقال" على غرار ما حدث مع مستشفى الشفاء.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.