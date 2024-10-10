سياسة
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تركيا تجلي 966 شخصاً من لبنان بينهم أتراك وقبارصة
أجلت تركيا، اليوم الخميس، 966 شخصاً من لبنان، بينهم مواطنون أتراك وآخرون من جمهورية شمال قبرص التركية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد.
تركيا تجلي 966 شخصاً من لبنان بينهم أتراك وقبارصة
سفينة تابعة للبحرية التركية تجلي 966 شخصاً من لبنان / صورة: AA
10 أكتوبر 2024

وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، إن سفناً تركية أجلت 966 شخصاً، بينهم 878 مواطناً تركياً، و24 من جمهورية شمال قبرص التركية، إلى جانب 64 من أقربائهم من الدرجة الأولى.

وذكرت المصادر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لوزارة الخارجية من أجل إجلائهم بلغ ألفين و500 شخص، بينهم ألف و900 شخص أكدوا أنهم سيأتون إلى نقاط التجمّع، وجرت الاستعدادات بناء على ذلك.

وأمس الأربعاء، وصلت سفينتان تابعتان لسلاح البحرية التركية إلى مرفأ بيروت، بحسب سفير أنقرة لدى بيروت علي باريش أولوصوي.

وأوضح أولوصوي أن السفينتين لديهما القدرة على نقل ألفي شخص و"تحملان 300 طن من المساعدات، لتلبية احتياجات الإخوة اللبنانيين في هذه الأيام الصعبة".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية، استهدفت حتى العاصمة بيروت، إضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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