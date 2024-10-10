جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة تيرانا. وأضاف أردوغان: "علينا كمجتمع دولي أن نبذل قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والضغط على إسرائيل".

وذكر أردوغان أنه تبادل الآراء مع رئيس الوزراء الألباني بشأن القضايا العالمية والإقليمية. وأضاف: "نتابع بتقدير جهود ألبانيا لإحلال السلام والاستقرار في منطقتنا وعلى الصعيد الدولي".

وبيّن أن "الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، وفي لبنان كانت من بين البنود ذات الأولوية في اجتماعنا مع راما".

وأشار أردوغان إلى أنه يشاطر الآراء القائلة إن عدوان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يشكل تهديداً للنظام العالمي خارج نطاقه الإقليمي.

وقال الرئيس التركي: "إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ عام في غزة هي عار مشترك للبشرية بأسرها".

وتابع: "لهذا السبب، يتعين علينا كمجتمع دولي وبشكل عاجل أن نبذل قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل".