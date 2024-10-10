وذكرت الهيئة في بيان عبر منصة إكس، أنها "تلقت تقريراً عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة باليمن"، مضيفة أن "قبطان سفينة (لم يحدد هويتها) أفاد بتعرضها لأضرار جراء إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر، دون أن ترد أنباء عن إصابات بشرية أو حرائق".

وحسب البيان نفسه "أُبلغَ عن سلامة الطاقم وانتقال السفينة إلى ميناء الرسو التالي، فيما تحقّق السلطات في الحادثة"، بلا مزيد توضيح. وفي بيان لاحق أفادت الهيئة البريطانية عن انفجار مقذوفين على مقربة من السفينة ذاتها، دون تفاصيل.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.