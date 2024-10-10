سياسة
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رئيس وزراء ألبانيا: ما تشهده غزة مأساة على مستوى العالم
قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما اليوم الخميس، إن ما يشهده قطاع غزة كل يوم جراء حرب الإبادة الإسرائيلية "مأساة على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن ألبانيا صوتت مراراً وتكراراً بالأمم المتحدة لمصلحة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
رئيس وزراء ألبانيا: ما تشهده غزة مأساة على مستوى العالم
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في العاصمة تيرانا / صورة: AA
10 أكتوبر 2024

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة تيرانا، قال فيه راما إن "لدينا القيم نفسها التي يتبناها الرئيس أردوغان، في ما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا، وحق الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن إنكاره، في العيش بحرية في دولته".

في سياق منفصل، وعن العلاقات الثنائية مع تركيا، أشار راما إلى أن البلدين يهدفان إلى الوصول إلى حجم تجارة بنحو مليارَي يورو في أقرب وقت، وأضاف راما أن عدد السياح الأتراك في ألبانيا ارتفع بواقع 85% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وأردف: "مرت تركيا بتحول مذهل في قطاع السياحة وتحولت إلى بلد يستضيف ملايين السياح ويتمتع بقدرة معرفية على مستوى من الكمال، ستكون ذات قيمة كبيرة عندنا".

وأشاد راما بالمستوى الذي وصلت إليه تركيا في الصناعات الدفاعية، وأعرب عن تقديره بهدية الرئيس أردوغان بقوله: "أعرب عن تقديري الخاص لهدية الرئيس أردوغان بتقديم كميات كبيرة من طائرات الكاميكازي للجيش الألباني في وقت يمر فيه العالم بمرحلة جنونية".

وأضاف: "هذه الهدية ينبغي أن لا تجعل أحداً يقلق بشأن من ستضرب ألبانيا، وأعتقد أنها تحتوي على رسالة واضحة للغاية في ما يتعلق بالعلاقات (بين البلدين) وأن ألبانيا لا تُقهر".

كما أشاد بموقف تركيا والرئيس أردوغان من كوسوفو، مضيفاً: "لم تجد كوسوفو قط صديقاً راسخاً في كل الظروف والأحوال مثل تركيا والرئيس أردوغان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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