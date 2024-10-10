سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تدين الهجوم الإسرائيلي على مقر قوة الأمم المتحدة "يونيفيل" في لبنان
أدانت الخارجية التركية الخميس استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بمنطقة الناقورة في جنوب لبنان، وأكدت أن المجتمع الدولي ملزم ضمان التزام إسرائيل القانون الدولي.
أنقرة تدين الهجوم الإسرائيلي على مقر قوة الأمم المتحدة "يونيفيل" في لبنان
وزارة الخارجية التركية:سنواصل دعم جميع المبادرات في إطار القانون الدولي لتعزيز السلام في المنطقة / صورة: TRT Arabi
10 أكتوبر 2024

وأضافت الخارجية في بيان أن هجوم إسرائيل على قوات الأمم المتحدة، في أعقاب مجازرها ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، هو مظهر من مظاهر تصورها أن جرائمها تمرّ بلا عقاب.

وشدد على أن المجتمع الدولي ملزم ضمان التزام إسرائيل القانون الدولي.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن تركيا تسهم في قوة المهام البحرية التابعة لليونيفيل بفرقاطة واحدة، ولديها خمسة أفراد في مقر اليونيفيل الرئيسي، لافتاً إلى أنها ستواصل دعم جميع المبادرات في إطار القانون الدولي لتعزيز السلام في المنطقة.

وفي قت سابق الخميس، أعلنت اليونيفيل، في بيانٍ، أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة بالمقرّ العام لها في بلدة الناقورة الخميس، ما أدى إلى إصابة جنديَّين من قواتها.

وأضافت أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار عمداً الخميس والأربعاء، على موقع لها في بلدة اللبونة، ونقطة مراقبة تتبعها في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان ما أدى إلى أضرار مادية.

وأكدت "اليونيفيل" أن "أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us