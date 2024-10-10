وأضافت الخارجية في بيان أن هجوم إسرائيل على قوات الأمم المتحدة، في أعقاب مجازرها ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، هو مظهر من مظاهر تصورها أن جرائمها تمرّ بلا عقاب.

وشدد على أن المجتمع الدولي ملزم ضمان التزام إسرائيل القانون الدولي.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن تركيا تسهم في قوة المهام البحرية التابعة لليونيفيل بفرقاطة واحدة، ولديها خمسة أفراد في مقر اليونيفيل الرئيسي، لافتاً إلى أنها ستواصل دعم جميع المبادرات في إطار القانون الدولي لتعزيز السلام في المنطقة.

وفي قت سابق الخميس، أعلنت اليونيفيل، في بيانٍ، أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة بالمقرّ العام لها في بلدة الناقورة الخميس، ما أدى إلى إصابة جنديَّين من قواتها.

وأضافت أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار عمداً الخميس والأربعاء، على موقع لها في بلدة اللبونة، ونقطة مراقبة تتبعها في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان ما أدى إلى أضرار مادية.

وأكدت "اليونيفيل" أن "أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.