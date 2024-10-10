سياسة
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22 قتيلاً في غارة وسط بيروت.. والاحتلال يفشل في اغتيال مسؤول أمني بحزب الله
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارتين الجويتين الإسرائيليتين على العاصمة بيروت مساء الخميس، إلى 22 قتيلاً و117 مصاباً، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن المستهدف في الغارة مسؤول أمني في حزب الله.
22 قتيلاً في غارة وسط بيروت.. والاحتلال يفشل في اغتيال مسؤول أمني بحزب الله
إعلام عبري: المستهدف بالغارة على بيروت هو وفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله / صورة: AA
10 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت مساء الخميس، ارتفعت إلى 22 شهيداً و117 جريحا"، لترتفع بذلك حصيلة حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2169 قتيلاً و10212 جريحاً، حسب بيان منفصل للوزارة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن الغارة الأولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات بمنطقة النويري، فيما استهدفت الثانية مبنى سكنياً مؤلفاً من 4 طبقات في شارع فتح الله، في حي البسطا الفوقا، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل.

وادّعت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 العبرية الخاصة، أن أحد أهداف هذه الغارات كان رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، فيما أكدت وسائل إعلام مقربة من الحزب أن محاولة الاغتيال فشلت.

ويلعب صفا دوراً مهمًا باعتباره وسيطاً بين حزب الله والمجتمع الدولي، وكذلك بين الحزب وأجهزة الأمن اللبنانية، كما أنه يشارك في مفاوضات حساسة ولقاءات دبلوماسية نيابة عن الحزب، سعياً لحل القضايا الخلافية وتعزيز العلاقات.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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