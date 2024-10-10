سياسة
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اغتيال فلسطينيَّين بقصف على طولكرم.. وقوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما
استشهد شابان فلسطينيان مساء الخميس، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي مركبتهما شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين.
اغتيال فلسطينيَّين بقصف على طولكرم.. وقوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما
وفا: طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت مركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس شرق طولكرم / صورة: وسائل التواصل
10 أكتوبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية إفادتها "باستشهاد الشابين إياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس".

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة (جبل الصالحين) مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.

وقالت "وفا" إن هذه الغارات جاءت تزامناً مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف وتدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 749 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و250، واعتقال أكثر من 11 ألفاً و100، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية

مصدر:TRT عربي - وكالات
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