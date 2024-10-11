وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيانات عبر تليغرام، إنها استهدفت "دورية استطلاع للعدو مكونة من جيبين و4 جنود بطائرة مسيرة انتحارية شرق مدينة خان يونس" جنوبي القطاع.

كما بثت القسام مقطعاً مصوراً يظهر استيلائها على 3 طائرات مسيّرة من نوع "Evo Max" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مهام عملياتية واستخبارية لها في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مخيم جباليا، قالت القسام إنها استهدفت "دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم قرب مسجد أم المؤمنين عائشة"، وذكرت أنها استهدفت أيضاً بقذيفة تاندوم وعبوة شواظ دبابتي ميركافا حضرتا مع قوة نجدة إلى شرق المخيم حيث جرى في وقت سابق تنفيذ كمين ضد سرية عسكرية لجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت كتائب القسام، في بيان، إيقاع سريّة (وحدة عسكرية) تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين مركب شرق معسكر جباليا، معد مسبقًا".

وأوضح البيان أنه "فور وصول السريّة إلى مكان الكمين جرى تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة رعدية وبقذيفة تاندوم"، فيما تقدم مقاتلو القسام في مرحلة ثانية صوب منطقة الكمين و"أجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانين عبر تليغرام، أنها "استهدفت بالقذائف المضادة للدروع تجمعاً لآليات العدو، واشتبكت مع الجنود من المسافة صفر بمنطقة التوغل عند مسجد رياض الصالحين وسط معسكر جباليا".

وأضافت أنها تمكنت كذلك من "قنص جندي إسرائيلي بمنطقة التوام شمال غرب مدينة غزة".

في السياق، اعترف جيش الاحتلال الخميس، بمقتل 3 ضباط في صفوفه خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 734 عسكريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان: "سُمح بنشر أسماء 3 قتلى في الجيش الإسرائيلي، سقطوا في معارك شمال قطاع غزة"، وأضاف أنّ القتلى الثلاثة هم "ضباط احتياط برتبة رائد، كانوا يخدمون في وحدة المساعدة الإدارية 5460، تشكيل بني أور 460".

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية (خاصة) أن القتلى الثلاثة سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء عمليته العسكرية الحالية شمال القطاع، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي إحكام الحصار على منطقة جباليا ومنع الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع "صلاح الدين" الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.