سياسة
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بلينكن: نعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان لمنع توسع الصراع بالشرق الأوسط
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك قلقاً بالغاً في آسيا بشأن الصراعات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تعزز جهودها لمنع توسع الصراع.
بلينكن: نعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان لمنع توسع الصراع بالشرق الأوسط
بلينكن يعقد مؤتمراً صحفياً بجمهورية لاوس بآسيا / صورة: AFP
11 أكتوبر 2024

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلينكن في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بعد قمة إقليمية عقدت في لاوس، وقال إن "هناك قلقاً بالغاً في آسيا إزاء الصراعات في الشرق الأوسط" ولا سيما "المأساة التي يعيشها الأفراد في غزة".

وأعرب الوزير الأمريكي عن "قلق جدي بشأن نقص المساعدات التي تدخل قطاع غزة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "تتواصل بشكل مباشر للغاية مع إسرائيل" بشأن ضرورة تلبية الحاجات الإنسانية لسكان غزة.

وفيما يتعلق بلبنان، قال بلينكن إن وشنطن تعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان، لمنع اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط.

واعتبر أن "إيران تبحث عن فتح جبهات جديدة"، مضيفاً: "نحاول تفادي ذلك، ومصلحتنا جميعاً خلق بيئة تسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها، بدعم أمريكي، في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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