وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك، أمس الخميس: "هذا المدعى عليه مسؤول عن أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام"، في واقعة حدثت خلال عيد الفطر في أبريل/نيسان الماضي، وفق رويترز.

وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه جيكوب بيتشر (24 عاماً) اقتحم المركز وألحق أضراراً بممتلكات فيه، من بينها تحف بطابع إسلامي وأشياء تحتوي على آيات من القرآن، مضيفة أنه سرق علماً فلسطينياً.

وترصد جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تزايد التهديدات ضد مسلمين وعرب ويهود أمريكيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.