سياسة
1 دقيقة قراءة
"جريمة كراهية".. أمريكي يعترف بتخريب مركز إسلامي في جامعة بنيوجيرسي
اعترف رجل من ولاية نيوجيرسي الأمريكية بارتكاب جريمة كراهية تنتهك القوانين الفيدرالية في جامعة روتجرز بتخريب ممتلكات في مركز الحياة الإسلامية فيها، بينما وصفتها وزارة العدل بأنها "أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام".
"جريمة كراهية".. أمريكي يعترف بتخريب مركز إسلامي في جامعة بنيوجيرسي
رجل يعترف بتخريب مركز إسلامي في جامعة أمريكية ويسرق علماً فلسطينياً / صورة: AFP
11 أكتوبر 2024

وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك، أمس الخميس: "هذا المدعى عليه مسؤول عن أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام"، في واقعة حدثت خلال عيد الفطر في أبريل/نيسان الماضي، وفق رويترز.

وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه جيكوب بيتشر (24 عاماً) اقتحم المركز وألحق أضراراً بممتلكات فيه، من بينها تحف بطابع إسلامي وأشياء تحتوي على آيات من القرآن، مضيفة أنه سرق علماً فلسطينياً.

وترصد جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تزايد التهديدات ضد مسلمين وعرب ويهود أمريكيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us