وقالت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، نقلاً عن السلطات الأمريكية، إن 14 شخصاً لقوا حتفهم جراء الإعصار، من بينهم 6 وفيات في مقاطعة سانت لوسي على الساحل الأطلسي للولاية المنكوبة.

كما دمر الإعصار أسقف المنشآت والمباني ودمّر المنازل وغمر الطرق في مساحات واسعة من فلوريدا، بينما بات نحو 3 ملايين شخص من دون كهرباء.

وألغيت آلاف الرحلات المتجهة من الولايات المتحدة وإليها الأسبوع الجاري، بعدما اجتاح الإعصار خليج المكسيك وولاية فلوريدا وتسبب في إغلاق العديد من المطارات. بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه أُلغي أكثر من 2250 رحلة طيران أمريكية اعتباراً من منتصف نهار أمس الخميس، بعد إلغاء 1970 رحلة الأربعاء.

وما زالت الأخطار قائمة، إذ يحذر مسؤولون من ارتفاع منسوب المياه في قطاع كبير من شرق وسط ساحل فلوريدا ثم في جورجيا شمالاً، فضلاً عن تحذيرات من وصول عاصفة استوائية إلى كارولينا الشمالية.

ووصل الإعصار "ميلتون" بعد أسبوعين فقط من الإعصار المدمّر "هيلين" الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد وخلف دماراً جسيماً وخسائر بشرية فادحة.