وحضر مراسم تسليم المساعدات سفير تركيا في سراييفو، صادق بابور غيرغين، ونائب مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، حمزة طاشدالان، وعمدة كونييتش، عثمان كاتيتش.

وأشار السفير غيرغين إلى أن فريق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) كان سريع الاستجابة، وحضر في المناطق المنكوبة في البوسنة والهرسك مباشرة بعد تلقي أنباء كارثة الفيضانات.

ولفت إلى أنهم سيسلمون المساعدات إلى السلطات المحلية وأن المتضررين من الفيضانات سيكون لديهم إمكانية للعيش بشكل أفضل.

من جانبه، قال طاشدالان إنهم جاؤوا إلى البوسنة والهرسك من دون انتظار طلب المساعدة، وأن الشاحنات الخمس هي الدفعة الأولى من المساعدات التي تقدمها تركيا.

وذكر أن تركيا سترسل 31 شاحنة، 30 منها تحمل مساكن جاهزة، وشاحنة تحمل آلات مثل مولدات الكهرباء.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات في مناطق بوسنية عدة، ما أسفر عن مصرع 22 شخصاً وفقدان 10 أشخاص.