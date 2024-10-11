جاء ذلك، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارته بلغراد.

وأشار أردوغان إلى أنه تناول مع فوتشيتش المأساة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة غزة، ولبنان، وشدد على ضرورة وقف هجمات إسرائيل التي تدوس على الكرامة الإنسانية.

وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقال إن "من الضروري إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967".

وأضاف الرئيس أردوغان: "9 دول اعترفت بدولة فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأجدد دعوتنا من هنا للدول التي لم تفعل ذلك بعد للاعتراف"، ولفت إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أساسية فيما يتعلق بتوجيه الرسائل الصحيحة إلى إسرائيل وإنهاء المذبحة التي ترتكبها.

العلاقات التركية-الصربية

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشار الرئيس أردوغان إلى توقيع 11 اتفاقية مع صربيا من شأنها تعزيز أسس العلاقات، خلال زيارته، ولفت إلى أن استثمارات تركيا في صربيا زادت من مليون دولار إلى 405 ملايين دولار خلال الـ12 سنة الماضية.

وذكر أردوغان أن حجم التجارة بين تركيا وصربيا تجاوز ملياري دولار لعامين متتاليين. وأكد سعي البلدين لتحقيق هدفهما المتمثل برفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى الوضع في البوسنة والهرسك، قائلاً: "أكدنا مرة أخرى أهمية السلام والاستقرار في منطقة البلقان"، وقال إنه أكد لفوتشيتش أيضاً "أهمية تبني صربيا نهجاً بنّاء فيما يتعلق بتجاوز الهشاشة السياسية في البوسنة والهرسك في أقرب وقت ممكن".