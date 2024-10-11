سياسة
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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مسعف وعامل طوارئ في لبنان
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ قُتلوا في لبنان منذ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هناك.
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مسعف وعامل طوارئ في لبنان
دمار واسع خلَّفته غارات إسرائيلية على قلب بيروت / صورة: AA
11 أكتوبر 2024

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، في إفادة صحفية للأمم المتحدة: "في المجمل، قُتل أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ في مختلف أنحاء لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي"، مشيرةً إلى أرقام قالت إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جمعها.

وأضافت: "تلقينا أيضاً عدة تقارير عن ضربات جوية استهدفت مراكز طبية أخرى وعن مقتل مسعفين وكذلك رجال إطفاء".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنه منذ 17 سبتمبر/أيلول، وقع 18 هجوماً على مرافق صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 72 عاملاً في المجال الطبي.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافةً، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربةً عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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