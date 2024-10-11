وذكرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، في إفادة صحفية للأمم المتحدة: "في المجمل، قُتل أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ في مختلف أنحاء لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي"، مشيرةً إلى أرقام قالت إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جمعها.

وأضافت: "تلقينا أيضاً عدة تقارير عن ضربات جوية استهدفت مراكز طبية أخرى وعن مقتل مسعفين وكذلك رجال إطفاء".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنه منذ 17 سبتمبر/أيلول، وقع 18 هجوماً على مرافق صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 72 عاملاً في المجال الطبي.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافةً، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربةً عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.