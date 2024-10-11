حضر حفل التسليم الذي أُقيم في مقر قوة كوسوفو في العاصمة بريشتينا، رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس أركان الجيش التركي متين غوراك، ووزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو.

وفي الحفل الذي بُدئ بقراءة النشيدين الوطنيين لتركيا وإيطاليا، جرى نقل مركز قيادة قوة كوسوفو من اللواء التركي أوزكان أولوتاش إلى اللواء الإيطالي إنريكو باردواني.

وقالت الرئيسة الكوسوفية فيوزا عثماني، إنهم سيواصلون العمل بشكل وثيق مع قوة كوسوفو لضمان بقاء بيئة هادئة وآمنة وسلمية في كوسوفو. وشكرت عثماني باللغة التركية اللواء التركي أوزكان أولوتاش، على احترافيته وعمله المخلص خلال فترة ولايته قائلة: "أشكرك بصدق على كل شيء".

وتضم قوة السلام التي بدأت مهمتها في كوسوفو يوم 12 يونيو/ حزيران 1999 بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي، أكثر من 4500 عسكري من نحو 29 دولة، بينها دول في الناتو وخارجه.