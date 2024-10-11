سياسة
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تركيا تُسلم قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو لإيطاليا
سلَّمت تركيا، اليوم الجمعة، قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو (KFOR)، التي تولَّتها لأول مرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بإيطاليا.
تركيا تُسلم قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو لإيطاليا
تركيا تسلم قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو لإيطاليا / صورة: AA
11 أكتوبر 2024

حضر حفل التسليم الذي أُقيم في مقر قوة كوسوفو في العاصمة بريشتينا، رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس أركان الجيش التركي متين غوراك، ووزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو.

وفي الحفل الذي بُدئ بقراءة النشيدين الوطنيين لتركيا وإيطاليا، جرى نقل مركز قيادة قوة كوسوفو من اللواء التركي أوزكان أولوتاش إلى اللواء الإيطالي إنريكو باردواني.

وقالت الرئيسة الكوسوفية فيوزا عثماني، إنهم سيواصلون العمل بشكل وثيق مع قوة كوسوفو لضمان بقاء بيئة هادئة وآمنة وسلمية في كوسوفو. وشكرت عثماني باللغة التركية اللواء التركي أوزكان أولوتاش، على احترافيته وعمله المخلص خلال فترة ولايته قائلة: "أشكرك بصدق على كل شيء".

وتضم قوة السلام التي بدأت مهمتها في كوسوفو يوم 12 يونيو/ حزيران 1999 بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي، أكثر من 4500 عسكري من نحو 29 دولة، بينها دول في الناتو وخارجه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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