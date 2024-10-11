سياسة
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زيارة أردوغان لألبانيا وصربيا تحظى باهتمام إعلامي واسع في دول البلقان
حظيت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألبانيا وصربيا باهتمام إعلامي واسع في منطقة البلقان، حيث اهتمت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، في كلٍّ من صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو بالزيارة.
زيارة أردوغان لألبانيا وصربيا تحظى باهتمام إعلامي واسع في دول البلقان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي آلكسندر فوتشيتش في بلغراد / صورة: AA
11 أكتوبر 2024

وأفردت وكالة التليغراف الألبانية للأنباء مساحات واسعة لزيارة أردوغان، حيث أشارت إلى توقيع 4 مذكرات تفاهم بين البلدين، وقال موقع "بلقان ويب" في عنوان، إن "أردوغان يُدين من تيرانا الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان".

كما نقلت وكالة الأنباء الصربية الرسمية "تانيوج" في خبرها عن أردوغان قوله: "إننا نعيش عصراً ذهبياً في علاقاتنا مع صربيا"، وأكدت إذاعة وتليفزيون صربيا تصريحات أردوغان بشأن الاقتصاد، وسلَّطت الضوء على كلامه عن تحسين العلاقات بين البلدين في مجال الصناعة.

أما في البوسنة والهرسك، فنشر موقع "دنيفني آفاز" الخبر تحت عنوان "أردوغان في بلغراد يؤكد عزمه الحفاظ على الاستقرار في البوسنة والهرسك"، كما ركز موقع "بورتال كليكس" على تصريحات أردوغان عن ضرورة "الحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان".

وفي كرواتيا، نقلت الإذاعة والتليفزيون بكرواتيا لقرائها تصريح أردوغان الذي زار صربيا بعد ألبانيا، أن أنقرة ستتعاون مع بلغراد في مجال الصناعات الدفاعية للحفاظ على السلام.

وفي كوسوفو تصدرت أخبار التبرع بطائرة مُسيرة انتحارية لألبانيا، التي أُعلن عنها في نطاق زيارة أردوغان لألبانيا، عناوين الصحف في كوسوفو. كما خصصت وكالة "كوسوفو برس" تغطية واسعة النطاق لزيارة أردوغان للمنطقة. وعنونت الوكالة خبرها بدعوة أردوغان لرئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش، بشأن الحوار مع كوسوفو.

كان الرئيس أردوغان قد وصل، الخميس، إلى العاصمة الصربية بلغراد، في مستهل زيارة رسمية، بعد اختتام زيارته لألبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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