وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الطفل يامن ممدداً على الأرضية بجسده الذي تمزق بفعل شظايا الصاروخ الذي استهدف شقتهم السكنية في المخيم.

ووثق الفيديو إصابة الطفل بشظايا الصاروخ في عدة مناطق من جسده أدت إلى تمزيق رأسه وفقدان أصابع يده وأجزاء من قدميه.

وأكد شهود عيان للأناضول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة عائلة البيومي في مخيم النصيراتفي وقت سابق الجمعة، ما أسفر عن استشهاد الطفل يامن وشقيقته بسمة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مستهدفةً الأطفال بشكل مباشر داخل منازلهم وأماكن نزوحهم.

ويتركز الهجوم الإسرائيلي على محافظة الشمال، حيث تشهد هجوماً برياً متواصلاً منذ 6 أيام، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.