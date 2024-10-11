سياسة
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رسمياً.. الهيئة العليا المستقلة تعلن قيس سعيّد رئيساً لتونس لعهدة ثانية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة بتونس الجمعة، رسمياً فوز الرئيس قيس سعيّد بفترة رئاسية ثانية بعد عدم تسجيل أي طعون خلال الفترة المحددة قانوناً على نتيجة الانتخابات التي أُجريت قبل أيام.
رسمياً.. الهيئة العليا المستقلة تعلن قيس سعيّد رئيساً لتونس لعهدة ثانية
قيس سعيّد رئيسا لتونس لولاية ثانية مع 90,7% من الأصوات / صورة: AP
11 أكتوبر 2024

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في كلمة بثّها التليفزيون الرسمي إن الهيئة "تعلن المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 فائزاً بنسبة 90.69% من الأصوات".

وأضاف بوعسكر أنه "لم يُسجل أي طعن من المترشحين في النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة"، بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف بتونس مساء الخميس، إذ يحددها القانون بـ48 ساعة من موعد إعلان النتائج الأولية.

ومساء الاثنين الماضي، قال بوعسكر، في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، إن "المرشح قيس سعيد حصل على مليونين و389 ألفاً و954 صوتاً من أصل مليونين و808 آلاف و545 ناخباً بما يعطيه نسبة 90.69% من الأصوات".

وبجانب سعيد، حصل المرشح العياشي زمال على 7.35%، وزهير المغزاوي على 1.97%، وفق هيئة الانتخابات التي أشارت إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 2024، هي الأدنى في انتخابات الرئاسة في تونس منذ ثورة 2011.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، فاز سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71% من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29%، وبلغت نسبة المشاركة آنذاك 55%.

وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، فيما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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