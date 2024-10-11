سياسة
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ماكرون يجدد دعوته لوقف صادرات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة ولبنان
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة الي تستخدمها تل أبيب في قطاع غزة ولبنان، مؤكداً أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الحرب.
ماكرون يجدد دعوته لوقف صادرات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة ولبنان
ماكرون: أكدنا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان / صورة: AP
11 أكتوبر 2024

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في جنوب قبرص اليونانية في ختام قمة (ميد 9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط أن "هذه ليست دعوة إلى نزع سلاح إسرائيل بأي حال، بل دعوة إلى وقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وقال "إنه ضروري حالياً لكل من رهائننا والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي (للصراع)".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس دعت "لهذا السبب إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه (...) نعلم جميعاً أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".

والسبت الماضي، قال ماكرون إن شحنات الأسلحة المستخدمة في الصراع في غزة يجب أن تقف، وذلك في إطار جهود أوسع لإيجاد حل سياسي، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول في اليوم التالي إن فرض القيود على إسرائيل لن يخدم سوى إيران وحلفائها، حسب زعمه.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه، ضاربةً عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

في المقابل، يستمر دويّ صافرات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد في تل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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