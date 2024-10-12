سياسة
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العفو الدولية فرع تونس: إسرائيل تواصل التعتيم على الإبادة في غزة
أكدت منظمة العفو الدولية فرع تونس الجمعة، أن إسرائيل تواصل التعتيم على جرائم وانتهاكات حرب الإبادة في غزة عبر منع وصول الصحفيين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة في القطاع.
العفو الدولية فرع تونس: إسرائيل تواصل التعتيم على الإبادة في غزة
العفو الدولية: استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين أدى إلى استشهاد أكثر من 160 منهم / صورة: AA
12 أكتوبر 2024

وقال عضو المنظمة الحقوقية الدولية (فرع تونس) أحمد كرعود خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة التونسية إن "منع دولة الاحتلال الإسرائيلي وصول الصحفيين والصحفيات الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين والانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى حد الإبادة".

وأشار كرعود، إلى أن الصحفي في فلسطين ليس ناقلاً للأخبار فقط وإنما شاهد على الأحداث، "وبالتالي رفض دولة الاحتلال (إسرائيل) دخول الصحفيين غايته منعهم من أن يكونوا شهوداً على ما يرتكبه جيشها من فظاعات".

ولفت إلى أن "استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين أدى إلى استشهاد أكثر من 160 منهم، علاوة على تعرض عديد الصحفيين الآخرين لإصابات أو الفقدان أو الاعتقال".

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 176 منذ اندلاع حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد استشهاد الصحفي محمد الطناني، مصور قناة "الأقصى".

وخلال سنة من الإبادة، حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية بقطاع غزة، إلا أنه واصل استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدياً بذلك التحذيرات الدولية.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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