وقالت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا مساء الجمعة إن بلادها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووصفت موريلو في بيان الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاشية" و"مجرمة" وترتكب إبادة، وقالت إن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ويُعتبر هذا القرار رمزياً وسياسياً في الأساس، إذ إن التبادلات بين البلدين تكاد تكون معدومة، كما أن تل أبيب ليس لها سفير في ماناغوا.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.