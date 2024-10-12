سياسة
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"فاشية ومجرمة".. نيكاراغوا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
أعلنت نيكاراغوا مساء الجمعة أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على الأراضي الفلسطينية، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها فاشية ومجرمة.
"فاشية ومجرمة".. نيكاراغوا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
نيكاراغوا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها في الأراضي الفلسطينية / صورة: AP
12 أكتوبر 2024

وقالت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا مساء الجمعة إن بلادها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووصفت موريلو في بيان الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاشية" و"مجرمة" وترتكب إبادة، وقالت إن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ويُعتبر هذا القرار رمزياً وسياسياً في الأساس، إذ إن التبادلات بين البلدين تكاد تكون معدومة، كما أن تل أبيب ليس لها سفير في ماناغوا.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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