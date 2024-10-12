سياسة
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مهاجماً المهاجرين.. ترمب: عودتي للبيت الأبيض ستكون تحريراً لأمريكا المحتلة
تعهّد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب بأن عودته إلى البيت الأبيض ستكون "تحريراً لأمريكا المحتلة"، مجدداً بذلك هجومه على المهاجرين في البلاد.
مهاجماً المهاجرين.. ترمب: عودتي للبيت الأبيض ستكون تحريراً لأمريكا المحتلة
يهاجم ترمب باستمرار المهاجرين في خطاباته الانتخابية لاستمالة الناخبين. / صورة: AFP
12 أكتوبر 2024

وقال ترمب في تجمع انتخابي بكولورادو، أمس الجمعة: "أمريكا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أمريكا المحتلة. نحن محتلون من جانب قوة إجرامية".

وأضاف أن الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم (موعد الانتخابات الرئاسية) "سيكون يوم تحرير أمريكا".

وركز ترمب في حديثه مجدداً على مدينة أورورا الصغيرة الواقعة غربي البلاد، التي يشدد منذ أسابيع على أن "مهاجرين مجرمين سيطروا عليها".

وسبق أن جرى تداول مقطع فيديو يُظهِر مسلحين من فنزويلا يقتحمون مبانيَ بأورورا، ما جعل ترمب وحلفاءه يصفون المدينة بأنها "ساحة حرب"، وهو ما نفاه عمدة أورورا، مايك كوفمان، معتبراً أنه جرى تضخيم الحادثة والمبالغة في تداولها.

وحاول ترمب مراراً إقناع الأمريكيين بأن "الوصول الجماعي للمهاجرين إلى الحدود في ظل إدارة بايدن قد تسبّب في موجة من الجرائم". وشن الرئيس الأمريكي السابق مجدداً هجوماً على المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، واصفاً إياها في خطابه الجماهيري، أمس الجمعة، بأنها "مجرمة استوردت جيشاً من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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