وقال ترمب في تجمع انتخابي بكولورادو، أمس الجمعة: "أمريكا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أمريكا المحتلة. نحن محتلون من جانب قوة إجرامية".

وأضاف أن الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم (موعد الانتخابات الرئاسية) "سيكون يوم تحرير أمريكا".

وركز ترمب في حديثه مجدداً على مدينة أورورا الصغيرة الواقعة غربي البلاد، التي يشدد منذ أسابيع على أن "مهاجرين مجرمين سيطروا عليها".

وسبق أن جرى تداول مقطع فيديو يُظهِر مسلحين من فنزويلا يقتحمون مبانيَ بأورورا، ما جعل ترمب وحلفاءه يصفون المدينة بأنها "ساحة حرب"، وهو ما نفاه عمدة أورورا، مايك كوفمان، معتبراً أنه جرى تضخيم الحادثة والمبالغة في تداولها.

وحاول ترمب مراراً إقناع الأمريكيين بأن "الوصول الجماعي للمهاجرين إلى الحدود في ظل إدارة بايدن قد تسبّب في موجة من الجرائم". وشن الرئيس الأمريكي السابق مجدداً هجوماً على المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، واصفاً إياها في خطابه الجماهيري، أمس الجمعة، بأنها "مجرمة استوردت جيشاً من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون".