سياسة
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رئيسة المكسيك الجديدة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام
دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، أمس الجمعة، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
رئيسة المكسيك الجديدة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام
شينباوم تُدين توسع دائرة العنف في الشرق الأوسط. / صورة: AFP
12 أكتوبر 2024

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماماً مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة".

وأدانت توسع دائرة العنف في الشرق الأوسط، قائلة إن "الحرب لن تؤدي أبداً إلى وجهة جيدة".

وسبق للرئيسة اليسارية التي تنحدر من أصول يهودية أوروبية أن انتقدت في يناير/كانون الثاني 2009، في رسالة علنية، عدواناً إسرائيلياً سابقاً على قطاع غزة.

وفي يونيو/حزيران الماضي انتُخبت كلاوديا شينباوم رئيسة للمكسيك، لتصبح بذلك أول رئيسة للبلاد منذ الاستقلال عام 1821.

وخلال الأشهر الماضية اعترفت 9 دول بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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