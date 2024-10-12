سياسة
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تيك توك تلغي مئات الوظائف وتتوجّه نحو الذكاء الصناعي
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، أمس الجمعة، إلغاء مئات الوظائف في عدة دول حول العالم، في إطار خطتها للاعتماد على حلول آلية كالذكاء الصناعي للإشراف على المحتوى.
تيك توك تلغي مئات الوظائف وتتوجّه نحو الذكاء الصناعي
مقر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك. / صورة: Getty Images
12 أكتوبر 2024

وأوضح ناطق باسم الشركة في بيان أن هذا القرار يهدف إلى "دعم جهود تيك توك الرامية إلى تحسين الإشراف على المحتوى المنشور عبر الإنترنت من خلال الاعتماد خصوصاً على حلول آلية".

وحسب تيك توك فمن المرجح أن تتأثر أقل من 500 وظيفة في ماليزيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أشارت مذكرة سابقة نُشرت عبر موقع الشركة إلى أن لديها "آلاف الموظفين" في "القارات الست".

وقال ناطق باسم الشركة: "نعتزم استثمار مليارَي دولار عالمياً في الثقة والأمن خلال عام 2024 وحده، ونواصل تحسين فاعلية جهودنا، مع حذف 80% من المحتوى المخالف للقواعد بواسطة التقنيات الآلية".

وتستخدم المنصة مجموعة من الوسطاء البشريين وأدوات الرصد الآلي لتحليل المحتوى الذي ينشره مستخدموها، وإزالته إذا لزم الأمر.

وتأتي هذه الإعلانات في وقت تخضع فيه الشركات التكنولوجية الكبرى لقوانين أكثر صرامة في ماليزيا، حيث طلبت الحكومة الماليزية من شبكات التواصل الحصول على ترخيص تشغيل بهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية المتزايدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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