سياسة
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أوكرانيا تقصف مستودع وقود روسياً.. وواشنطن تدرس فرض عقوبات أخرى على موسكو
تدرس واشنطن ولندن فرض مزيد من العقوبات على روسيا واستخدام أصولها المجمدة، في ظل استمرار الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ أكثر من عامين.
أوكرانيا تقصف مستودع وقود روسياً.. وواشنطن تدرس فرض عقوبات أخرى على موسكو
حطام مسيّرة روسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية. / صورة: AFP
12 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إن نائب وزير الخزانة والي أدييمو سيسافر إلى لندن في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإجراء مناقشات مع كبار المسؤولين البريطانيين بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتسخير الأصول الروسية المجمدة.

وأضافت الوزارة أن أدييمو سيؤكد خلال زيارته العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتنسيق البلدين بشأن التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك الدعم القوي لأوكرانيا.

كما من المتوقع أيضاً أن يناقش أدييمو العمل المشترك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية التي جمدها الغرب بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا.

وقالت الوزارة الأمريكية: "في هذه المحادثات سيناقش نائب الوزير أدييمو تعزيز العقوبات على روسيا بشكل أكبر".

استمرار المواجهات

في غضون ذلك قال سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم السبت، إنه أسقط 24 من أصل 28 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

كما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر تليغرام إن قواتها قصفت، صباح اليوم، مستودعاً للوقود في منطقة لوجانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن "هذه المنشأة كانت تُستخدم لتخزين النفط ومنتجاته وتوريدات أخرى لتلبية احتياجات الجيش الروسي.. وجرى رصد حريق في المنطقة التي توجد بها المنشأة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة بشن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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