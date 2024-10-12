وهدد جيش الاحتلال، السبت، باستهداف سيارات إسعاف في جنوب لبنان بزعم أنها "تنقل أسلحة ومسلحين تابعين لحزب الله".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بحسابه الرسمي على منصة إكس أن جيش الجيش "كشف مؤخراً أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة"، دوت تقديم أي أدلة تؤكد صحة مزاعمه.

وحذر أدرعي من "استمرار هذه الظاهرة"، داعياً الفرق الطبية "إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم". وختم بيانه مهدداً بأن "الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".

إنذار سكان 23 قرية لإخلائها

وفي بيان آخر، أنذر المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان 23 قرية بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري لمنازلهم بزعم وجودهم قرب منشآت لتنظيم "حزب الله".

والقرى هي "قرى عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر أبو زبله، جبل العدس، ضهر برية جابر، كفرا، رمادية، وزبقين".

وزعم أن "نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات ضده". وقال: "من أجل سلامتكم، يتوجب عليكم إخلاء منازلكم فوراً"، محذراً من أن "كل من يكون بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرّض حياته للخطر".

وتابع: "عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فوراً إلى شمال نهر الأولي". كما حذر أدرعي سكان القرى الـ23 من التوجه جنوباً، وقال: "أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطراً على حياتكم".

إطلاق 30 صاروخاً من لبنان

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إطلاق 30 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الأعلى، قال إنه اعترض بعضها فيما سقط عدد منها بالمنطقة.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "بعد الإنذارات التي جرى تفعيلها بين الساعة 12:15 و12:25 في منطقة الجليل الأعلى، جرى رصد نحو 30 صاروخاً أطلق من لبنان".

وأضاف أنه جرى اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما سقط بقيتها في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء البيان، بعد سلسلة من صفارات الإنذار دوت في المطلة، وفي "كفار غلعادي" و"الغجر"، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن جيش الاحتلال، السبت، اعتراض صاروخين طويلي المدى، أُطلقا تجاه منطقة الكرميئيل وخليج حيفا شمال البلاد. وقال في بيان: "بعد صفارات الإنذار التي جرى تفعيلها بين الساعة 13.06 – 13.07 في مناطق الكرميئيل وخليج حيفا، تمكن سلاح الجو من اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان".

بدوره، قال موقع "والا" العبري إن "الصاروخين اللذين اعترضهما سلاح الجوي الإسرائيلي كانا طويلي المدى". وتصل المسافة بين حيفا والحدود اللبنانية إلى نحو 55 كيلومتراً.

ومنذ صباح السبت، أطلق "حزب الله" العديد من الرشقات الصاروخية تجاه منطقة الجليل بشمال إسرائيل.

وبالمقابل، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الصباح، غارات على مناطق متفرقة في لبنان، شملت سهل بلدة سرعين التحتا بقضاء بعلبك (شرق) وبلدات صريفا وباتوليه وكوثرية السياد والغسانية وأطراف منطقة الحوش وبلدة زفتا (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.