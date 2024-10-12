سياسة
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القسام وسرايا القدس تستهدفان قوات إسرائيلية شمال غزة وتوقعان قتلى وجرحى
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، استهداف آليات وجنود إسرائيليين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.
القسام وسرايا القدس تستهدفان قوات إسرائيلية شمال غزة وتوقعان قتلى وجرحى
كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف قوات للاحتلال في غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح / صورة: Reuters
12 أكتوبر 2024

جاء ذلك في بيانات منفصلة، صدرت عن القسام، وسرايا القدس عبر منصة تليغرام.

وقالت القسام في بيان، إن عناصرها تمكنوا من "تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً صهيونياً خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا".

كما أشارت في بيان ثان إلى استهداف "ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب محطة وقود الخزندار شمال مدينة غزة"، علاوة على استهداف "دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس عن تفجير مقاتليها "آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار".

وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق بشأن ما ورد في بيانات القسام وسرايا القدس، في وقت يواصل فيه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في شمال القطاع.

ولليوم السابع على التوالي يشن جيش الاحتلال هجوماً برياً وإبادة جماعية في شمال قطاع غزة، يتركز في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وبدعم أمريكي، خلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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