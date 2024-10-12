سياسة
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الأردن: إن لم يحاسَب نتنياهو ووزراؤه لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها
أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان "ما لم تجرِ محاسبة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ووزرائه المتطرفين".
الأردن: إن لم يحاسَب نتنياهو ووزراؤه لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها
وزير الخارجية الأردني ينتقد ما وصفه بالحصانة الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزرائه المتطرفين / صورة: Reuters
12 أكتوبر 2024

وقال الصفدي في منشور على حسابه بمنصة إكس: "لن تتوقف إسرائيل عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تجرِ محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين".

واستدرك: "لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم".

وبدعم أمريكي، خلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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