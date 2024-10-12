سياسة
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28 وفاة جديدة بالكوليرا في السودان.. وارتفاع بحالات حمى الضنك
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بالكوليرا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمرض إلى 672، مشددة على وجود تباطؤ في معدلات الإصابة في مقابل ارتفاع عدد حالات حمى الضنك.
28 وفاة جديدة بالكوليرا في السودان.. وارتفاع بحالات حمى الضنك
وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 28 وفاة جديدة بالكوليرا رغم تباطؤ معدل الإصابة / صورة: AP
12 أكتوبر 2024

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات بالكوليرا وصل إلى 23 ألفاً و736 حالة منذ أغسطس/آب الماضي، كما أشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد، ارتفع إلى ألفين و75، وتوفي 5 أشخاص بسبب الفيروس.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباءً في البلاد.

ويتزامن انتشار الوباء مع استمرار معاناة الشعب السوداني جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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