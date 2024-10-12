وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات بالكوليرا وصل إلى 23 ألفاً و736 حالة منذ أغسطس/آب الماضي، كما أشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد، ارتفع إلى ألفين و75، وتوفي 5 أشخاص بسبب الفيروس.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباءً في البلاد.

ويتزامن انتشار الوباء مع استمرار معاناة الشعب السوداني جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.