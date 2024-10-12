وأكد زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار، ، خبر وفاة سالموند وقال إن سالموند كان "شخصية محورية في السياسة لأكثر من ثلاثة عقود".

وقال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق ريشي سوناك إن سالموند كان "شخصية ضخمة في سياستنا".

وأضاف سوناك عبر حسابه على منصة إكس: "بينما كنت أختلف معه بشأن المسألة الدستورية، لم يكن هناك إنكار لمهارته في المناظرة أو شغفه بالسياسة".

ويُنسب إلى سالموند، الذي ترأس الحكومة الاسكتلندية المفوضة لمدة سبع سنوات من عام 2007، الفضل في المساعدة في دفع دعم استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية خلال حملة الاستفتاء عام 2014.

ومع ذلك، صوّت الاسكتلنديون بنسبة 55% مقابل 45% لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.