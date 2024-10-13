ووصفت الإذاعة عبر منصة إكس، هذه الخطوة بأنها "الأولى" من نوعها، رغم أن الولايات المتحدة سبق أن أعلنت نشر منظومة "ثاد" أول مرة في إسرائيل خلال مارس/آذار 2019، جزءاً من تدريبات دفاعية مشتركة.

وكان نشر "ثاد" آنذاك مؤقتاً، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كان النشر الجديد لها دائماً، بما يعني دمجها في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، فيما يأتي النشر الحالي في إطار استعدادات تل أبيب لتوجيه ضربة "كبيرة" لإيران، على خلفية هجوم الأخيرة الصاروخي ضد تل أبيب مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) السبت، إن جنوداً أمريكيين "سيديرون للمرة الأولى" بطاريات هذه المنظومة في إسرائيل.

ومنظومة "ثاد" من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وتُعتبر سلاحاً دفاعياً لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية. وتقول الشركة المصنعة إن "ثاد" هي "المنظومة الأمريكية الوحيدة المصممة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي".

وقبل "ثاد"، كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: "آرو" بعيدة المدى، و"مقلاع داود" متوسطة المدى، و"القبة الحديدية" قصيرة المدى، وأخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الانتقامي الأخير.