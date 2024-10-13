سياسة
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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول من تحليق المسيّرات في أجواء بلادها
حذرت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت سيول من "كارثة مروعة" إذا عُثر على طائرات مسيّرة كورية جنوبية تحلق فوق بيونغ يانغ.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول من تحليق المسيّرات في أجواء بلادها
كيم: في حال وجدت كوريا الشمالية أن سيادتها انتهكت، فإن قواتها المسلحة ستنفذ المهمة والواجب على الفور / صورة: AP
13 أكتوبر 2024

وانتقدت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجيش الكوري الجنوبي بسبب رده على ادعاء كوريا الشمالية أن طائرات مسيرة كورية جنوبية دخلت سماء العاصمة.

وقالت: "حقيقة أن الوسيلة التي حملت المنشورات هي طائرات مسيرة هي جوهر خطورة الحادث الأخير"، في إشارة إلى المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية.

وأضافت أنّ اللوم يقع على عاتق الجيش الكوري الجنوبي إذا فشل في تحديد هوية الطائرات المسيرة التي أرسلتها منظمة غير حكومية عبر الحدود، بينما قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد اتهامات الشمال.

وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية اتهمت الجمعة، كوريا الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ ليلاً في الأسبوع الماضي والذي يسبقه، وأن هذا الاختراق يستدعي إجراءات للرد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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