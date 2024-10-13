وانتقدت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجيش الكوري الجنوبي بسبب رده على ادعاء كوريا الشمالية أن طائرات مسيرة كورية جنوبية دخلت سماء العاصمة.

وقالت: "حقيقة أن الوسيلة التي حملت المنشورات هي طائرات مسيرة هي جوهر خطورة الحادث الأخير"، في إشارة إلى المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية.

وأضافت أنّ اللوم يقع على عاتق الجيش الكوري الجنوبي إذا فشل في تحديد هوية الطائرات المسيرة التي أرسلتها منظمة غير حكومية عبر الحدود، بينما قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد اتهامات الشمال.

وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية اتهمت الجمعة، كوريا الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ ليلاً في الأسبوع الماضي والذي يسبقه، وأن هذا الاختراق يستدعي إجراءات للرد.