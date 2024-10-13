سياسة
3 دقيقة قراءة
مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن تل أبيب حددت أهدافاً لضرب إيران
ذكرت شبكة NBC التليفزيونية أمس السبت أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيل حددت أهدافاً في ردها على الهجوم الإيراني الأخير على البنية التحتية العسكرية والطاقة.
مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن تل أبيب حددت أهدافاً لضرب إيران
أطلقت إيران على إسرائيل نحو 180 صاروخاً في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان. / صورة: AA
13 أكتوبر 2024

وقال التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم يسمِّهم إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفاً أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران الحالية.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّت إيران هجوماً بأكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، ومجازر إسرائيل بغزة ولبنان.

وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية اجتمعت الخميس الماضي لمناقشة الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، لكن لم يُتخذ قرار رئيسي، إذ يستمر التنسيق بشأن هذه المسألة بين إسرائيل وأمريكا، حسب ما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول: "إن الوزراء لم يتخذوا أي قرارات كبيرة"، وأضاف أن "هناك رغبة من الإسرائيليين في التنسيق مع الأمريكيين بشأن الرد، وأن المناقشات الاستراتيجية مستمرة بين الجانبين".

في غضون ذلك نشرت الولايات المتحدة في إسرائيل منظومة ثاد المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى، "تحسباً لتهديدات إيران"، حسبما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال مساء السبت.

ووصفت الإذاعة عبر منصة إكس هذه الخطوة بأنها "الأولى" من نوعها، رغم أن الولايات المتحدة سبق أن أعلنت نشر منظومة ثاد أول مرة في إسرائيل خلال مارس/آذار 2019، باعتبارها جزءاً من تدريبات دفاعية مشتركة.

وكان نشر ثاد آنذاك مؤقتاً، فيما لم يُعرف بعدُ ما إذا كان النشر الجديد لها دائماً، بما يعني إدماجها في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. ويأتي النشر الحالي في إطار استعدادات تل أبيب لتوجيه ضربة "كبيرة" إلى إيران على خلفية هجوم الأخيرة الصاروخي ضد تل أبيب.

وقبل ثاد كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: آرو بعيدة المدى، ومقلاع داوود متوسطة المدى، والقبة الحديدية قصيرة المدى. وأخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الانتقامي الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us