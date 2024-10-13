وتسيطر أوكرانيا على مساحات واسعة من منطقة كورسك الروسية منذ شنت هجوماً مفاجئاً عليها مطلع آب/أغسطس. من جهتها قالت روسيا في وقت سابق هذا الأسبوع إنها استعادت السيطرة على قريتين في منطقة كورسك، وتعهدت مواصلة دحر القوات الأوكرانية عن أراضيها.

وتقول أوكرانيا إنّ هجومها يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لوقف قصف مناطقها الحدودية، وإجبار موسكو على استقدام قوات تقاتل في شرق أوكرانيا.

لكن زيلينسكي أقر السبت بأن وضع القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك (شرق) ومنطقة زابوريجيا (جنوب) "صعب للغاية"، وأفادت كييف في وقت سابق بأن الهجمات الروسية السبت أسفرت عن مقتل شخصين في منطقة دونيتسك.

وفي غضون ذلك صرّح زيلينسكي أمس برغبته في مساعدة من الاستثمارات الغربية لتوسيع إنتاج الأسلحة بشكل كبير في بلاده، وفي خطاب له قال: "قدرتنا الصناعية تتيح لنا إنتاج عدد أكبر بكثير من المسيرات والقذائف والمعدات العسكرية مما تسمح به قدراتنا المالية".

وأشار إلى أن "الغرب يمكنه توفير الأموال، خصوصاً أن عديداً من الشركاء غير قادرين حالياً على مساعدة أوكرانيا بشكل كافٍ بسبب نقص الأسلحة لديهم". وتابع: "بعض الشركاء أيضاً لديهم تقنيات خاصة يمكن استخدامها في أوكرانيا الآن"، وشكر جميع الذين استثمروا بالفعل في قطاع الصناعات العسكرية في بلاده، خصوصاً في إنتاج المسيرات".

والجمعة، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو (1.53 مليار دولار) لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024. وقال شولتس لزيلينسكي إن "هذه إشارة لروسيا بأن الغرب لن يتوقف عن دعم كييف". وسيجري تقديم المساعدات بشكل مشترك مع الدول الشريكة بلجيكا والدنمارك والنرويج، وتشمل مزيداً من الدفاع الجوي والدبابات والطائرات دون طيار والمدفعية.

تقدم روسي

وقال سلاح الجو الأوكراني اليوم الأحد إنّ روسيا أطلقت 68 طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ استهدفت أراضي أوكرانية خلال الليل. وذكر سلاح الجو على تطبيق تليغرام أن صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم استهدفا منطقتي بولتافا وأوديسا، وأن صاروخين جويين موجهين من طراز كيه.إتش-59 استهدفا منطقتي تشيرنيهيف وسومي.

وأضاف سلاح الجو أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 31 طائرة مسيرة، بينما توجد 36 طائرة مسيرة مفقودة ويُرجح أن وحدات الحرب الإلكترونية اعترضتها. وتابع أن بقية الطائرات المسيرة لا تزال في الجو.

واليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ وحدات الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية فوق ثلاث مناطق على الحدود مع أوكرانيا. وأضافت الوزارة عبر تطبيق تليغرام أنه جرى إسقاط ست طائرات مسيّرة فوق منطقة بيلجورود ومثلها فوق منطقة كورسك، كما دُمرت طائرة مسيرة واحدة فوق منطقة بريانسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الاستيلاء على قرية أوستريفسكي الواقعة بالقرب من بلدة كوراخوف، وهي هدف روسي رئيسي في تقدمها عبر منطقة دونيتسك.

ولم تعترف أوكرانيا بخسارة القرية، لكنّ مدونين عسكريين تحدثوا عن تقدم روسي في المنطقة. وقال ممثلو الادعاء في منطقة دونيتسك يوم السبت إن شخصين قُتلا في غارات روسية على قرى بالقرب من كوراخوف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة بشن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.