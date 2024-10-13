ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأحد، فإن هيئة الشؤون المدنية تبلغت من قِبل الاحتلال باستشهاد الأسير موسى أول من أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن الأسير موسى معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 أبريل/نيسان 2023، وهو الاعتقال الأول له، إذ كان يقبع -حسب ما هو متوفر من معلومات- في سجن ريمون، ولا يزال موقوفاً، وهو متزوج وأب لثلاث طفلات.

وتابع: "إن الأسير موسى وقبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية مزمنة، كما لا تتوفر معلومات كافية عن ظروف استشهاده".

وأكد البيان أنّ "جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها جرائم التعذيب، والجرائم الطبية، وجرائم التجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد 40 أسيراً ومعتقلاً بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهُم الشهداء المعلومة هوياتهم وبياناتهم لدى المؤسسات المختصة ومن جرى الإعلان عن هوياتهم، يُضاف إليهم الشهيد موسى الذي أعلن عنه اليوم ليرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 41".

وأوضح البيان أن "الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة مارَسَ جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها وكثافتها تاريخياً، ويواصل ممارسة هذه الجرائم بشكل لحظي في سجونه ومعسكراته بهدف قتل وتصفية الأسرى بأوامر سياسية ومن أعلى هرم في منظومة الاحتلال".

وأشار البيان إلى أن "استمرار منظومة الاحتلال بجرائمها التي وصلت إلى الذروة منذ بدء حرب الإبادة سيؤدي حتماً إلى استشهاد مزيد من الأسرى، في ظل حالة العجز العالمية المرعبة أمام جرائم الإبادة والعدوان الشامل على شعبنا".

وأوضح البيان أنّ أكثر من عشرة آلاف ومئة من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلى جانب المئات من معتقلي غزة في معسكرات الجيش، يواجهون جرائم مروعة ومرعبة، تمس حياتهم على مدار الساعة، وذلك في إطار حرب الإبادة التي تتخذ عدة أوجه، من بينها العدوان على الأسرى.

وارتفع عدد الشهداء المعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المعلن عنهم إلى 41، من بينهم 24 من غزة، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، إذ يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.

ومع استشهاد الأسير موسى فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم ارتفع منذ عام 1967 حتى اليوم إلى 278، وفق وفا.