وأفاد الصليب الأحمر في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد، بإرسال فرق الإسعاف التابعة له إلى المكان الذي استهدفته غارة جوية إسرائيلية في صربين بالتنسيق مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل.

وأضاف: "بينما كان الفريق يبحث عن ضحايا لإنقاذهم، تعرض المنزل للقصف للمرة الثانية، مما أدى إلى إصابة 4 متطوعين وإلحاق أضرار بسيارتي إسعاف"، وجرى نقل المصابين بجروح طفيفة إلى المستشفى وهُم في حالة جيدة، وفق منشور الصليب الأحمر.

وذكّر المنشور بضرورة "حماية متطوعي ومسعفي الصليب الأحمر اللبناني في جميع الأوقات في أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا".

من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المسجد القديم في بلدة كفرتبنيت بالنبطية جنوبي البلاد ودمرته بالكامل، فيما لم تهدأ الغارات طيلة الليل مستهدفة عدة بلدات، منها عيتا الشعب، ورومين، وكفركلا، والخيام، وسهل مرجعيون.

حزب الله يعلن إحباط محاولة توغل

وفي سياق متصل أعلن حزب الله، الأحد، التصدي لمحاولة توغل لقوة إسرائيلية في بلدة رامية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، مشيراً إلى أن مقاتليه فجّروا عبوة ناسفة في جنود القوة واشتبكوا معهم بالأسلحة.

وفي سلسلة بيانات منفصلة أعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد. وقال الحزب إنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط بلدة رامية بصاروخ موجه، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلن استهداف ‏آلية مدرعة في الموقع نفسه بصاروخ موجه، مشيراً إلى إصابتها "إصابة مباشرة وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل ‏وجريح".

وفي بيان آخر قال الحزب إنه استهدف "ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابها إصابة مباشرة"، وأعلن أيضاً استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلة وردة شمالي إسرائيل بـ"صلية صاروخية".

واليوم أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي من الكتيبة 9220 بلواء عتسيوني 6 بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان.

وفي وقت مبكر من اليوم قال جيش الاحتلال إنه اعترض 5 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه حيفا وخليجها والجليل الأعلى والأوسط والغربي.

من جانبها أفادت القناة 12 العبرية الخاصة بأنه "جرى إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه حيفا، وجرى اعتراض معظمها، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات".

وقبل ذلك بوقت قصير دوّت صفارات الإنذار في سلسلة من البلدات الإسرائيلية في الشمال ابتداء من المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان في الجليل الغربي وصولاً إلى منطقة حيفا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّع الاحتلال الإسرائيلي نطاق الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت عن ألف و437 قتيلاً و4 آلاف و123 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويردّ حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات. وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.