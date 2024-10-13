وكان في استقبال قورتولموش لدى وصوله إلى المطار، المندوب التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف براق أقتشابار، ومندوب أنقرة الدائم لدى منظمة التجارة الدولية ألب أرسلان أجار صوي.

ومن المقرر أن يلقي قورتولموش كلمة أمام الجمعية العامة التي ستعقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، تحت عنوان "الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاماً واستدامة".

كما سيحضر رئيس البرلمان التركي الاجتماع التنسيقي للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي (ISIPAB) الذي سيعقد في نطاق الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

ومن المنتظر أن يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه المشاركين في الاجتماع، ويلتقي ممثلي المنظمات المدنية التركية في مقر القنصلية التركية بجنيف.