سياسة
1 دقيقة قراءة
قورتولموش في جنيف لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي و"التعاون الإسلامي"
وصل رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، ويُنتظر أن يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه، كما سيلتقي ممثلي المنظمات المدنية التركية.
قورتولموش في جنيف لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي و"التعاون الإسلامي"
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يصل إلى جنيف لحضور اجتماع برلماني دولي / صورة: AA
13 أكتوبر 2024

وكان في استقبال قورتولموش لدى وصوله إلى المطار، المندوب التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف براق أقتشابار، ومندوب أنقرة الدائم لدى منظمة التجارة الدولية ألب أرسلان أجار صوي.

ومن المقرر أن يلقي قورتولموش كلمة أمام الجمعية العامة التي ستعقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، تحت عنوان "الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاماً واستدامة".

كما سيحضر رئيس البرلمان التركي الاجتماع التنسيقي للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي (ISIPAB) الذي سيعقد في نطاق الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

ومن المنتظر أن يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه المشاركين في الاجتماع، ويلتقي ممثلي المنظمات المدنية التركية في مقر القنصلية التركية بجنيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us