سياسة
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الضفة.. الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً خلال يومين ويصيب مواطناً شمال طولكرم
نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، واعتقل 30 فلسطينياً خلال 48 ساعة، وفق نادي الأسير، فيما أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شمال محافظة طولكرم.
الضفة.. الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً خلال يومين ويصيب مواطناً شمال طولكرم
جيش الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً بالضفة الغربية خلال يومين / صورة: AA
13 أكتوبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر رائد ياسين، قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب من طولكرم (24 عاماً)، بالرصاص الحي في القدمين، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال المحافظة.

وأضاف أنه جرى نقل الإصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وفجر الأحد، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل 30 فلسطينياً خلال 48 ساعة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وذكر بيان للنادي (غير حكومي) أن "جيش الاحتلال داهم خلال حملة الاقتحامات عدة منازل وعبث بمحتوياتها، واعتقل العشرات". وجاء في البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال في مدن الخليل وبيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وقلقيلية (شمال)، ورام الله (وسط)، حسب النادي.

وأشار النادي إلى أن "قوات الاحتلال تنفذ اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من جيش الاحتلال والمستوطنين، بموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ عام.

وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 751 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و250، واعتقال أكثر من 11 ألفاً و200، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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